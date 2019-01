Helena Fürst (44) schwebt wieder auf Wolke sieben. Zuletzt machte die einstige Dschungelcamperin Schlagzeilen, als sie und ihr bis dato Partner Ennesto Montè (43) getrennte Wege gingen. 2017 zogen die beiden noch als Paar in Das Sommerhaus der Stars, sorgten dort für mächtig Stunk und lieferten sich anschließend eine schmutzige und vor allem öffentliche Trennungsschlacht. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an: Helena hat wieder Schmetterlinge im Bauch!

Via Instagram teilte die 44-Jährige offensichtlich schwer verliebt mit: "Eine neue Liebe macht uns alle so glücklich, oh du machst, dass ich mich so besonders fühle." Mit dem Hashtag #ILoveYou rundete Helena die Pärchen-News unmissverständlich ab. Wer das Herz der gebürtigen Offenbacherin erobert hat, verriet sie allerdings noch nicht – scheint fast so, als habe Helena aus ihrem vergangenen Liebes-Chaos gelernt.

Das Glück der beiden ist wohl noch recht frisch: Im Sommer sorgte die ehemalige Anwältin im Netz noch für Verwirrung. "Wenn du sie wirklich willst und nicht willst, dass sie in den Armen von jemand Anderem liegt, solltest du besser sichergehen, dass sie es auch weiß", lauteten ihre mysteriösen Zeilen. Ob sich diese Message schon an Helenas neuen Partner richtete? Was meint ihr? Stimmt ab!

RTL Ennesto Monte und Helena Fürst beim Interview mit RTL

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst im Januar 2019

WENN Helena Fürst

