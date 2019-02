Natascha Ochsenknecht (54) will von den Anschuldigungen ihres Ex-Freunds Umut Kekilli (34) nichts wissen! Vor einigen Wochen sind das Model und der ehemalige Fußballprofi mal wieder aneinandergeraten. Umut wirft seiner 20 Jahre älteren Verflossenen vor, ihn neulich einfach ignoriert zu haben. Das will Natascha aber nicht auf sich sitzen lassen: Im Promiflash-Interview behauptet sie, dieser ganze Vorfall habe nie stattgefunden!

Im Januar erzählte Umut im Gespräch mit Promiflash, dass er seiner Ex in einem Café in Köln über den Weg gelaufen sei: "Sie hat nicht einmal gegrüßt, gar nichts. Ihre Freundin sagt mir Hallo, sie geht einfach weiter." Hat der 34-Jährige sich die Geschichte etwa bloß ausgedacht? Nataschas Reaktion ließe darauf schließen. Auf dem Made for More Award in München erklärt sie: "Er ist mir nicht im Café begegnet. Von daher stimmt die Geschichte nicht." Außerdem glaubt die Blondine, den Grund für Umuts Verhalten zu kennen: "Aber manche brauchen halt Aufmerksamkeit."

Diese neue Runde im Dauer-Beef zwischen Natascha und Umut wurde allerdings überhaupt erst durch ein anderes Ex-Paar ausgelöst. Im Dschungelcamp behauptete Domenico De Cicco (35), seine frühere Freundin Evelyn Burdecki (30) hätte eine Affäre mit dem Profisportler gehabt, während dieser noch mit Natascha zusammen war.

Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht bei den Duftstars 2014

WENN Natascha Ochenknecht, Schauspielerin

Mischke, Andre Evelyn Burdecki bei einer Modenschau im Juli 2018 in Berlin

