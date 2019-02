Seit Donnerstag werden wieder die schönsten Mädchen Deutschlands gesucht: Germany's next Topmodel hat gestartet! In dieser Staffel kommt nur in den Entscheidungsnächten je ein Fashion-Experte oder Mode-Mogul hinzu, um Heidi bei der Auswahl der besten Anwärterinnen zu unterstützen. Die Model-Mama ist also die einzige feste Jurorin – sie möchte dieses Mal einen innigeren Bezug zu ihren Mädels aufbauen. Doch wie geht die 45-Jährige eigentlich mit ihren Kandidatinnen um?

Dazu hat sich jetzt eine Anwärterin geäußert: Die dunkelhaarige Schönheit Melina gab ihren Fans im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram eine ganz klare Einschätzung dazu, wie sich Heidi (45) gegenüber den Ladys verhält: nämlich richtig bodenständig! "Auch wenn wir privat nicht viel mit ihr reden konnten, war sie sehr nett und hatte nicht diese "Promi-Attitüde", also, sie war gar nicht abgehoben", schrieb die Duisburgerin.

Heidi mag den GNTM-Girls zwar stets mit Rat und Tat zur Seite stehen – trotzdem bleibt sie die Richterin des Wettbewerbs und muss sich jede Woche aufs Neue von einigen Models verabschieden. In der ersten Sendung schickte die Verlobte von Tom Kaulitz (29) ganze 19 Mädels von den Top 50 nach Hause.

