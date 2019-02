Für Dancing on Ice ging Finalistin Sarah Lombardi (26) bis an ihre Grenzen – und sogar darüber hinaus. Auch ein Muskelfaserriss konnte sie nicht aufhalten. Dank täglichem Training und Work-out-Sessions ist die Sängerin derzeit in der Form ihres Lebens. Doch so wohl hat sie sich in ihrem Körper nicht immer gefühlt und gestand: Früher fühlte sie sich dick und hatte Selbstzweifel.

Gegenüber Bild verriet die 26-Jährige jetzt: "Ich war als junges Mädchen immer pummelig und von Selbstzweifeln geplagt. Meine Freundinnen waren viel hübscher und ich fühlte mich immer wie der dicke Bauer unter ihnen." Mittlerweile kann Sarah darüber aber lachen und ist stolz auf ihr altes Ich. "Wie bei allen Teenies, die zur jungen Frau werden, verlieren sich die Pfunde automatisch, wenn man sich vernünftig ernährt und Sport treibt. Und abgesehen davon: Ein paar Pfunde auf den Hüften können auch sehr schön sein", erzählte die Musikerin weiter.

Heute Abend steht die Mama von Alessio (3) im großen Finale der Sat. 1 Show wieder auf dem Eis und muss neben Sarina Nowak (25) und John Kelly (51) noch ein letztes Mal beweisen, was alles in ihr steckt. Denn die finale Folge wird den drei Promis noch mal alles abverlangen: Die Paare müssen nämlich gleich doppelt abliefern und zwei Küren in unterschiedlichem Tempo laufen.

