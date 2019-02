Hat Andrej Mangold (32) etwa wirklich verraten, wer in der aktuellen Der Bachelor-Staffel die letzte Rose bekommt? Kürzlich berichtete ein Augenzeuge einem Radiosender, dass er den Basketballer in Ditzingen gesehen haben will. Ditzingen? Dort wohnt Vanessa Prinz, eine der letzten sechs Bewerberinnen. Jetzt reagierte Andrej auf die Spekulationen. Scheinbar weiß er sehr genau, dass in der Öffentlichkeit derzeit alle Augen auf ihn gerichtet sind.

Über die Herausforderungen, der Bachelor 2019 zu sein, sprach der Profisportler im Podcast Abteilung Basketball. Dort bezog er auch zum sogenannten "Ditzingen-Gate" Stellung. "Auch wenn ich mich mit irgendeiner der verbliebenen Damen getroffen hätte, dann bin ich ja nicht so doof, dass ich öffentlich bei Licht durch irgendeine Provinz laufe, wo dann die Dame auch noch wohnt", machte er deutlich. Er könne sich jedoch köstlich über die vielen Artikel zu dem Thema amüsieren. "Aber so hohl bin ich dann doch nicht", witzelte der 32-Jährige.

Tatsächlich vertreibt sich der Beau aktuell mit zwei Trainingseinheiten am Tag die Zeit oder nimmt an Meetings für sein Kaugummi-Unternehmen teil. Fußgängerzonen oder andere öffentliche Plätze meide er. "Ich freue mich jetzt wirklich darauf, dass der 27.2. ist und ich mich wieder normal bewegen kann", fügte Andrej hinzu. Dann wird nämlich die letzte Folge der Kuppelshow im TV ausgestrahlt. Danach hofft er, noch einen weiteren Profivertrag bei einem Basketballverein unterschreiben zu können.

