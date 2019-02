Hoppla, was ist denn da passiert? DSDS-Juror Dieter Bohlen (65) präsentiert sich in der Öffentlichkeit ja gerne braun gebrannt, faltenfrei und stets mit frechen Sprüchen im Gepäck. Doch eine aktuelle Aufnahme des Senders RTL beweist, dass da eben nicht alles Natur pur ist. In der aktuellen Folge der Castingshow unterlief den Machern eine kleine Retuschier-Panne, die offenbarte: Der Poptitan lässt sich im TV seine Falten glätten.

Vergangenen Samstag flimmerte wieder "Deutschland sucht den Superstar" über die heimischen Fernseher – und aufmerksame Zuschauer entdeckten sofort das kleine Missgeschick. So strahlte der Sender eine ungeschönte Nahaufnahme des Erfolgsproduzenten aus, auf der er von der einen auf die andere Sekunde um Jahre gealtert schien. Damit ist klar: Die Aufnahmen der Jury bekommen vor ihrer Übertragung noch einen Filter verpasst.

Ob das wirklich nötig ist? Der Hitlieferant feierte gerade erst seinen 65. Geburtstag und beweist in seinen täglichen kleinen Videos auf seinem Instagram-Profil, dass er noch locker mit seiner 30 Jahre jüngeren Freundin Carina Walz mithalten kann – ob jetzt mit ein paar Falten mehr oder weniger im Gesicht.

Becher/WENN.com Dieter Bohlen 2018 in Hamburg

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen in seiner Mini-Serie "Dieters Tagesschau", Januar 2019

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

