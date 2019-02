Nach Karl Lagerfelds (✝85) Tod werden auch kritische Stimmen laut. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Modeschöpfer in einem Pariser Krankenhaus verstorben ist. Unzählige Fans und Promis äußerten sich bestürzt und nahmen teils sehr emotional Abschied von der Fashion-Ikone. Doch im Netz finden sich nicht nur begeisterte Nachrufe: Die Tierschutzorganisation PETA zog mit einem Lagerfeld-Tweet den Ärger einiger User auf sich.

Vor wenigen Wochen hatte das Label Chanel, dessen Kreativdirektor der 85-Jährige bis zuletzt war, Pelz und Leder aus seinen Kollektionen verbannt – in den Jahren zuvor hatte der Modezar die Verwendung von tierischen Materialien jedoch stets verteidigt. Der Twitter-Account von PETA UK setzte darum am Dienstag diese Botschaft ab: "Karl Lagerfeld ist gestorben, und sein Tod markiert das Ende einer Ära, in der Pelz und exotische Tierhäute als begehrenswert angesehen wurden. PETA spricht den Angehörigen unseres alten Erzfeindes sein Beileid aus." Eine Nachricht, die viele verärgerte Kommentare nach sich zog.

"Das hat einfach keinen Stil. Ich bin total gegen Pelz in der Mode, aber ich würde niemals eine Person und ihre Familie am Tag ihres Todes beleidigen. Leute anzugreifen wird eure Message nie rüberbringen", schrieb eine Userin. Gegenüber People verteidigte sich PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk: An dem Kommentar gegen den scharfzüngigen Designer sei nichts Abfälliges gewesen, sie selbst habe vor Jahren auch Pelz getragen und diese Zeiten seien eben nun definitiv vorbei. Die Beileidsbekundung sei aufrichtig und ehrlich gemeint gewesen.

Getty Images Karl Lagerfeld 2018 in New York

Anzeige

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette

Anzeige

Getty Images Ingrid Newkirk, Präsidentin der Tierschutzorganisation PETA

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de