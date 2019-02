Karl Lagerfeld (✝85) hinterlässt nicht nur ein modisches Erbe! Am Dienstagmorgen verstarb der Designer in seiner Wahlheimat Paris. Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche prominente Verehrer des Chanel-Kreativdirektors und widmeten ihm rührende Zeilen. Doch nicht alle dürften dem Modeschöpfer so wohlgesonnen gewesen sein – denn für manche Promis hatte Karl zu seinen Lebzeiten nur Kritik oder gar Worte des Hohns übrig!

Karl Lagerfeld war für seine spitze Zunge bekannt – zu spüren bekam diese 2012 auch Superstar Adele (30): Im Interview mit Metro.us bezeichnete er die Sängerin damals als "ein bisschen zu dick". Noch zynischer fiel im selben Jahr das Urteil über Pippa Middleton (35) aus. Obwohl der bekennende Katzenliebhaber ihre Schwester Herzogin Kate (37) vergötterte, konnte er sich für die 35-Jährige nicht begeistern: "Ich mag ihr Gesicht nicht. Sie sollte nur ihren Rücken zeigen!", lästerte Karl gegenüber The Sun. Und auch an der Frisur der damaligen First Lady von Amerika hatte er etwas zu bemängeln: "Der Pony war eine schlechte Idee. Das ist nicht gut", hieß es bei CanalPlus über Michelle Obama (55). Schauspieler Brad Pitt (55) war dem Hamburger zu schlampig und Kim Kardashian (38) selbst schuld an dem Raubüberfall während der Fashion Week in Paris – vor der Kritik des legendären Sonnenbrillenträgers war niemand sicher.

Am härtesten traf es aber wohl Heidi Klum (45): Obwohl Karl ein großer Fan ihrer Kollegin Claudia Schiffer (48) war, behauptete er stets, keine Ahnung zu haben, wer die Germany's next Topmodel-Moderatorin eigentlich sei: "Die war nie in Paris, die kennen wir nicht!"

Luca V. Teuchmann / Getty Adele bei den BRIT Awards 2016

Handout / Pressemitteilung / Getty Images Pippa Middleton beim "The Boodles Boxing Ball 2013"

Getty Images Heidi Klum, Model

