Absoluter Twin-Alarm! Kim (38), Khloe (34), Kourtney (39), Kylie (21) und Kendall (23) sehen sich als Geschwister zwar ziemlich ähnlich, aber jede der Powerfrauen hat irgendwie ihre ganz eigenen Besonderheiten und ihren persönlichen Stil. Wie viel das Styling dabei allerdings wirklich ausmacht, beweisen jetzt die Halbschwestern Khloe Kardashian und Kylie Jenner. Denn durch die neue Frisur von Khloe können die beiden, die doch einige Jahre Altersunterschied trennen, plötzlich locker als Zwillingsschwestern durchgehen!

Khloe zeigt in einem aktuellen Instagram-Post ihren platinblonden Bob und könnte damit auf den ersten Blick geradezu für ihre 21-jährige Schwester gehalten werden. Der Reality-Star postete das Foto am Montag und überraschte damit seine Follower mit einem neuen Look. Unter ihrem Bild zitiert Khloe eine Stelle aus dem Song "Memories" von Big Sean (30). "Bist du bereit, das aufzugeben was du liebst, für denjenigen den du liebst?", lautet der Satz in der deutschen Übersetzung.

Möchte sie mit dieser Message auf das schwierige Verhältnis zu ihrem Baby-Daddy Tristan Thompson (27) hinweisen? Dieser soll laut Life & Style gerade am Valentinstag übrigens eine Bar besucht und mit verschiedenen Frauen geflirtet haben. Auch eine Turtelei mit Kylies BFF Jordyn Woods (21) wird dem Basketballer nachgesagt.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Star und Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Bekanntheit und Unternehmerin

Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

