Eigentlich könnte es bei Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange nicht besser laufen. In der aktuellen Staffel von Der Bachelor hat die Bremerin das Herz des Junggesellen schon fast gewonnen. Sie durfte das erste Date mit dem Basketballer haben und ergatterte auch den ersten Kuss. Aber in der achten Folge der Kuppelshow hat die Sport- und Gesundheitstrainerin Evanthia Benetatou und Vanessa Prinz als Konkurrentinnen. Letztere ist sogar gut mit ihr befreundet, was weder für Jenny noch für Andrej einfach ist.

Nach einem traumhaften Date mit Ziplining im Dschungel treffen sich der 32-Jährige und die Brünette zu einem romantischen Abendessen. Neben verliebten Blicken bei idyllischer Stimmung kommen allerdings auch ernste Themen auf. Andrej will von Jenny wissen, wie es für sie ist, mit ihrer Rosen-Freundin um denselben Mann zu kämpfen. "Und? Soll ich jetzt Vanessa dafür hassen?", kontert die 25-Jährige. Der einstige Profisportler hingegen zweifelt, ob das Ganze so einfach sei. "Stelle ich mir schwierig vor. Da gehe ich mit dir oder ihr hier raus und danach habt ihr noch Kontakt. Schon schwierig." Daraufhin stimmt sie ihm zu.

Im Einzelinterview betont Jenny dann: "Wenn sie mit der letzten Rose rausgeht, wäre das für mich alles andere als schön." Doch Andrej kann sich noch ein Szenario vorstellen und muss darüber beherzt lachen, als er seinem Date davon erzählt: "Es sei denn, ihr würdet beide ins Finale kommen und sagt dann: 'Für den Typen machen wir das nicht. Wir sind beide raus. Unsere Freundschaft ist uns wichtiger.'" Was meint ihr: Können Jenny und Vanessa nach der Show befreundet bleiben?

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Vanessa und Andrej in der 7. Bachelor-Folge

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold

Anzeige

TV NOW Jennifer Lange und Vanessa Prinz bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

Was meint ihr: Hält Jenny und Vanessas Freundschaft nach der Bachelor-Teilnahme? Nein, das wird leider nichts. Warum sollte es nicht klappen? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de