Was ist da nur wieder los bei Khloe Kardashian (34)? Nachdem ihr Partner Tristan Thompson (27) den Reality-TV-Star schon im vergangenen Jahr während ihrer Schwangerschaft mehrfach betrogen hatte, kriegte das Paar noch die Kurve. Doch das soll dieses Mal nicht der Fall sein. Angeblich hinterging der Basketballer die Jeans-Designerin mit einer engen Freundin der Familie, was das Beziehungsaus zur Folge hatte. Jetzt äußerte sich Khloe erstmals zu den Gerüchten über die Trennung.

Auf Instagram kommentierte ein Portal die aktuell so verzwickte Lage zwischen der 34-Jährigen und ihrem vermeintlichen Ex-Partner. So kam unter anderem ihr angeblicher Unglaube über den erneuten Seitensprung des Profisportlers zur Sprache und auch die Überlegung, ob Familienfreundin Jordyn Woods (21) überhaupt so weit gehen würde. Khloe kommentierte den Post mit einer Reihe Emojis von sprechenden Köpfen. Die Fans spekulierten daraufhin, ob sie die Meldungen als falsch bewertete oder der Nachrichtenseite zustimmte.

Zudem ist die Frage, wie Halbschwester Kylie Jenner (21) mit ihrer besten Freundin Jordyn verfährt, weiterhin nicht bekannt. Bisher hat sich die Make-up-Entwicklerin nicht zu den Taten des Models geäußert. Allerdings soll sie ihrer langjährigen Freundin auf Social Media entfolgt sein.

SplashNews.com Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

SplashNews.com Jordyn Woods und Kylie Jenner beim Launch ihrer Make-up-Kollektion

