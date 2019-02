Diese Todesmeldung erschütterte nicht nur die Modewelt: Designer und Fashion-Ikone Karl Lagerfeld (✝85) starb am Dienstag in Paris im Alter von 85 Jahren. Nach seinem Tod trauern zahlreiche Promis um den Modezar – unter ihnen auch Schauspielerin Keira Knightley (33). Am Montagabend, als Karl in ein Krankenhaus in dem Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine eingeliefert wurde, trug Keira bei einer Premiere in London eine Kreation von ihm. Zollte sie Karl auf diesem Weg bereits Tribut oder war die Parallele reiner Zufall?

Zu der Erstaufführung ihres neuen Films "The Aftermath" hatte sich Keira in ein bodenlanges, schwarzes Kleid aus dem Hause Chanel geschmissen. Von 1983 bis zu seinem Tod war Lagerfeld als künstlerischer Direktor für das Luxuslabel tätig gewesen. Dass Keira eine Abendgarderobe von ihm am Vorabend seines Todes trug, dürfte jedoch nichts mit Vorsehung zu tun haben. Denn die britische Schauspielerin wählt für ihre Auftritte fast immer Kleidungsstücke der Marke Chanel – sogar ihr Hochzeitskleid stammte aus dem französischen Modehaus! Und das aus gutem Grund: Seit über zehn Jahren ist die 33-Jährige das Gesicht der Parfüm-Marke "Coco Mademoiselle" von Chanel – und: Sie galt als eine von Lagerfelds Musen.

Nach dem überraschenden Tod des Modedesigners ließ der Hollywoodstar es sich nicht nehmen, ein paar Worte über ihn zu sagen: "Karl war eine Legende, sowohl als Mann wie als Kreativer", erklärte sie gegenüber Yahoo Movies UK und fügte hinzu, dass sein Tod ein großer Verlust sei.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Keira Knightley in einem schwarzen Chanel-Kleid

Getty Images Keira Knightley, britische Schauspielerin

REX FEATURES LTD. / ActionPress Keira Knightley und Karl Lagerfeld bei der Chanel-Modenschau 2010 in Paris

Getty Images Keira Knightley bei der Premiere von "Der Nussknacker und die vier Reiche", November 2018

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / ActionPress Keira Knightley und Karl Lagerfeld während der Fashion Week in Paris, März 2014

Wusstet ihr, dass Karl Lagerfeld und Keira Knightley so eine enge Verbindung hatten?



