Baby-Party ohne Mama! Die hochschwangere Herzogin Meghan (37) war kürzlich in New York City und traf sich, rund zwei Monate vor der Geburt des royalen Nachwuchses, noch einmal mit Ex-Kollegen und engen Freunden. Im Kreise ihrer Liebsten wurde eine glamouröse Feier für die 37-Jährige und ihren ungeborenen Spross organisiert. Doch dabei hat gerade ein Gast gefehlt, mit dem wohl jeder gerechnet hätte: Meghans Mom. Doria Ragland schien zu dem Zeitpunkt Hunderte Kilometer entfernt mit anderen Dingen beschäftigt zu sein.

Wie die britische Daily Mail wissen will, sollen sich 15 Freunde und Bekannte von Meghan im Big Apple zusammengefunden haben. Paparazzi-Bilder zeigen: Unter anderem waren Tennis-Star Serena Williams (37) und Suits-Kollegin Abigail Spencer (37) unter der prominenten Party-Meute. Trotz der gar nicht mal so kurzen Gästeliste hat aber ausgerechnet Meghans Mutter Doria gefehlt. Wo war die Bald-Oma stattdessen? Während die Herzogin mit ihren Liebsten feierte, veröffentlichte die UK-Zeitung Bilder von Doria beim entspannten Gassi gehen in Los Angeles.

Neben der zukünftigen Großmutter des royalen Babys fehlte auch noch ein weiteres Familienmitglied auf der Baby-Shower: Herzogin Kate (37)! Meghans Schwägerin soll mit ihrem Mann Prinz William (36) und den gemeinsamen Kindern gerade Urlaub machen. Wie The Sun berichtet, habe es die Familie laut eines royalen Insiders in verschneite Gebiete verschlagen, um einen kleinen Ski-Trip zu genießen.

Ben Stansall / Empics / actionpress Doria Ragland, Herzogin Meghan und Prinz Harry

MEGA Doria Ragland in Los Angeles am 25. Dezember 2018

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

