Emotionale Worte von Jessie J (30)! Wenige Tage vor Silvester hatte die Sängerin einen schweren Verlust hinnehmen müssen: Ihr langjähriger Bodyguard war völlig überraschend verstorben. Der Tod ihres guten Freundes Dave hatte der Musikerin den Boden unter den Füßen weggerissen und scheint sie auch jetzt noch schwer zu bewegen. In einem Clip brach Jessie in Tränen aus und wandte sich mit herzzerreißenden Zeilen an ihre Fans!

In ihrer Instagram-Live-Story hatte Jessie am Klavier für ihre Follower ein Medley gesungen. Nach nur wenigen Minuten kullerten allerdings die Tränen. Genau diese Szenen teilte sie nun noch einmal auf ihrem Kanal. “Ich hätte nicht gedacht, dass ich weinen würde. Ich war vor diesem Moment für eine Minute oder zwei live”, erklärte die 30-Jährige. Es sei aber wichtig, offen zu sein und seine Gefühle zuzulassen: “Wir haben alle so unsere Tage. Gestern war einer meiner seltsamen, emotionalen Tage.” Sie ermutigte ihre Fans dazu, über ihre Gefühle und auch ihre gesundheitlichen Probleme zu reden.

“Sprich mit Menschen, wenn du am Boden liegst. Bitte leide nicht in der Stille. Das Leben ist viel zu kurz und es wird immer besser”, appellierte sie. Man solle zu seinen Ängsten stehen, sie verarbeiten und daraus lernen. Dennoch erinnerte sie daran, dass jeder für sein eigenes Glück verantwortlich sei: “Menschen können dazu beitragen. Aber das ultimative Glück kommt von innen. Es ist eine persönliche Reise.”

Instagram / jessiej Musikerin Jessie J. am Flughafen mit ihrem Bodyguard Dave

Getty Images Jessie J im Mai 2018

Instagram / jessiej Jessie J. mit ihrem Bodyguard



