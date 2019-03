Tschüss, Maike Johanna Reuter (29)! Knapp zwei Jahre lang stand die Schauspieler für ihre Rolle der Krankenschwester Pauline Reusch bei Alles was zählt vor der Kamera. Nun wird die Brünette die beliebte Vorabendserie aber auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen Projekten widmen. Ihre Zeit am Daily-Set wird ihr aber immer in positiver Erinnerung bleiben – vor allem ein persönliches Highlight wird Maike nie vergessen!

Im Interview mit RTL blickte die 29-Jährige auf die vergangenen Jahre zurück und erzählte von ihren schönsten Erfahrungen am AWZ-Set. Dabei verriet sie: "Eins meiner Highlights bei AWZ ist für mich ganz klar die Entführungsstory von Damian und Pauline." Für diese Szenen habe sie – zusammen mit Schauspielkollege Christian Feist (38) – drei Tage in einem alten Güterbahnhof verbracht und dabei wertvolle schauspielerische Erfahrungen sammeln können. "Das hat riesigen Spaß gemacht und war gleichzeitig sehr emotional", beschrieb die Schauspielerin diesen besonderen Dreh.

Achtung, Spoiler!

Mittlerweile hat Maike bereits ihren letzten Drehtag absolviert. Die Zuschauer haben aber noch ein wenig Zeit, bevor sie sich von der Schauspielerin verabschieden müssen: Bis zum 15. April 2019 wird sie noch als Pauline im Fernsehen zu sehen sein, bevor sich die Serienfigur nach Indien verabschiedet. Damit ist eine Rückkehr der TV-Beauty immerhin nicht komplett ausgeschlossen!

MG RTL D / Kai Schulz Damian (Christian Feist), Pauline (Maike Johanna Reuter) und Finn (Christopher Kohn)

