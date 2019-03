Zwölf Jahre lang war Brad Pitt (55) als Adoptivvater für Angelina Jolies (43) Sohn Maddox (17) da! Doch nach der Scheidung ist die gemeinsame Zeit mit dem heute 17-Jährigen sowie mit seinen anderen fünf Kindern deutlich begrenzt. Schuld daran soll seine Ex sein. Nicht einmal an einem besonderen Moment in Maddox’ Leben darf der Schauspieler aktuell teilnehmen: Ohne Brad informiert sich der Teenager bei einer College-Tour über seine Zukunft!

Der Schüler soll sich momentan mit seiner berühmten Mutter verschiedene Universitäten ansehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wo er nach der Schule am liebsten studieren möchte. Eine Quelle, die Brad angeblich nahe steht, erklärte jetzt gegenüber Hollywood Life: "Er wäre sehr gern mehr involviert, aber Angelina war sehr deutlich, dass sie das übernimmt. Es ist hart für Brad, so ausgegrenzt zu werden und Angelina zu sehen, wie sie Spaß mit den Kindern hat, während er arbeiten muss, um sie zu unterstützen."

Die Schauspielerin und ihr ältester Sohn wurden Ende Februar auf dem Campus der New York University gesichtet. Auch die Geschwister Shiloh (12), Zahara (14) und Pax (15) waren bei der Reise in die Hauptstadt dabei. Zudem sollen sich beide bei einem Trip nach Südkorea bereits mehrere Colleges angeschaut haben.

TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images Brad Pitt bei einer Veranstaltung in Tokio, 2017

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in New York City im November 2015

Anzeige

Getty Images Maddox, Angelina und Pax Jolie-Pitt 2017 in Toronto, Kanada

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de