Gibt es doch noch Hoffnung auf eine Versöhnung? Die Schlagzeilen überschlagen sich aktuell: Nachdem bekannt wurde, dass Tristan Thompson (27) seine On-Off-Freundin Khloe Kardashian (34) mit Kylie Jenners (21) BFF Jordyn Woods (21) betrogen haben soll, suchte Letztere die Öffentlichkeit, um ihre Sicht auf die Dinge zu schildern. Ihre Version gefiel Khloe allerdings nicht ganz so gut – sie bezeichnete Jordyn daraufhin als Lügnerin und unterstellte ihr öffentlich, ihre Familie zerstört zu haben. Jetzt ruderte die Blondine aber auf einmal komplett zurück – und gab alleinig ihrem Ex-Partner die Schuld!

Da musste Khloe Jordyns Talkshow-Besuch wohl erst mal sacken lassen. Die Kardashian-Schwester postete nun direkt mehrere Statements auf Twitter, in denen sie erklärte, dass sie sich womöglich zuvor im Ton vergriffen habe: "Ich befinde mich auf einer Achterbahn der Gefühle & habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen." Dass Tristan sie erneut betrogen habe, sei einfach nicht so ein großer Schock wie beim ersten Fremdgeh-Skandal gewesen. "Was härter und schmerzvoller war, ist, dass ich von jemandem verletzt wurde, der mir so nah war. Jemanden, den ich liebe und den ich behandelt habe wie eine kleine Schwester", äußerte sie sich über Jordyn – und erkannte: "Jordyn ist nicht schuld, dass meine Familie auseinanderbricht. Es ist Tristans Schuld."

Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Einige Fans haben da ziemlich fiese Vermutungen: "Sie twittert das jetzt, weil sie sieht, dass alle auf Jordyns Seite stehen. Sie meint das nicht so. Sie gibt immer noch Jordyn die Schuld, vertraut mir", unterstellte ihr daraufhin ein User auf dem Portal.

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Influencerin

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

