Sie lässt sich nicht unterkriegen! Khloe Kardashian (34) hatte kürzlich einiges zu verkraften: Angeblich betrog sie Tristan Thompson (27), ihr On-Off-Freund und Vater ihrer Tochter True Thompson, mit der besten Freundin ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner (21). Nach einigen Tagen voller Schmerz, Wut und heftigen Online-Furoren brauchte die frischgebackene Single-Lady offenbar frische Luft: Sie ist endlich wieder mit ihrem Töchterchen in der Öffentlichkeit unterwegs!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen, kann Khloe zwar noch nicht lachen – aber eine Person gibt ihr offensichtlich viel Kraft: Ihr Spross True, die sie nicht nur im Arm hält, sondern auf einigen Bildern besonders fest umarmt und an sich drückt. Trotz Familienkrise machen die zwei eine überaus gute Figur – Mutter und Tochter tragen zueinander passende Plüschjacken, die auch farblich aufeinander abgestimmt sind: Khloe ist in einem langen Mantel in Pink gehüllt, während ihr Mini-Me in einem rosafarbenen Jäckchen verzückt.

Dass Khloe sich so kurz nach Jordyn Woods (21) "Red Table Talk" wieder vor Tür wagt, verwundert allerdings nicht: Als die jüngsten Affärengerüchte erstmals in die Schlagzeilen gerieten, dauerte es nur einen Tag, bis sie sich wieder draußen blicken ließ. Ihr Event-Besuch hatte damals allerdings für etwas Kritik gesorgt.

Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Töchterchen True im Oktober 2018

AZ/X17online.com / Actionpress Khloe Kardashian, Reality-Star

