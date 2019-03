Am Montag starb Luke Perry (✝52) im Krankenhaus im Beisein seiner Liebsten an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Vor vier Jahren war seine Familie schon einmal in großer Sorge um das Leben des Riverdale-Stars gewesen: Während einer Routineuntersuchung fanden Ärzte Krebszellen in seinem Darm. Dank des frühzeitigen Befundes konnten diese jedoch operativ entfernt werden. Nach der Diagnose änderte Luke seinen Lebensstil und stellte seine Ernährung um!

Nachdem die Ärzte ihm die schockierende Nachricht überbracht hatten, vergingen zwei Jahre, bevor der Schauspieler seine Krebserkrankung publik machte. 2017 erklärte er in einem Interview mit Fox News: "Ich habe die Menge an rotem Fleisch, die ich esse, deutlich reduziert." Er beschrieb sich als Steak- und Kartoffel-Typ – im Anschluss an die Diagnose jedoch aß er viel mehr Fisch, naturbelassenes Getreide und Ballaststoffe.

Große Unterstützung erhielt der ehemalige Beverly Hills, 90210-Star damals von seiner Kollegin Shannen Doherty (47), bei der in etwa zur gleichen Zeit Brustkrebs diagnostiziert wurde. Nach Lukes Tod verabschiedete sich die 47-Jährige mit einem herzzerreißenden Posting von ihrem guten Freund.

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Getty Images Luke Perry, 2016 in Los Angeles

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin



