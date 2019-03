Die Nachricht von Keith Flints Tod erschütterte die Musikwelt: Der Frontmann der Band The Prodigy soll sich das Leben genommen haben und wurde am Montag in seinem Haus im englischen Dunmow gefunden. In dem Ort hatte er sich über Jahre ein ruhiges Leben mit seiner Frau aufgebaut und betrieb in einer Nachbargemeinde ein Lokal. Um den Pub hatte es zeitweise Kontroversen gegeben, die seinen Musikerfreunden offenbar große Sorgen bereitet hatten.

Der 49-Jährige hatte den Pub "The Leather Bottle" betrieben, der wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt in der Ortschaft Pleshey liegt. Die Kneipe war ein beliebter Treffpunkt für Jäger – wie The Sun berichtete, haben sich darum auch häufig Jagdgegner zum Protest vor der Lokalität versammelt. Keiths Bandkollegen sollen den Leibwächter "The Essex Giant" für ihn engagiert haben, weil sie sich wegen der Aktivisten Sorgen gemacht hatten. Insidern zufolge habe Keith zu Lebzeiten noch versucht, seinen Pub für umgerechnet rund 99.000 Euro zu verkaufen.

Der Prodigy-Star hatte außerdem am Freitag eine Annonce für den Verkauf seines Landhauses schalten lassen, in dem er und seine Frau jahrelang gemeinsam gelebt hatten. Ob er damit einen Schlussstrich unter ihre Beziehung ziehen wollte? Bereits seit vergangenem Jahr sollen Keith und die DJane Mayumi Kai, die er 2006 geheiratet hatte, getrennt gewesen sein.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Perry Smylie / Flynetpictures.com / SplashNews.com Keith Flint, Musiker & Sänger

Getty Images Keith Flint in London

Instagram / djmayumi Mayumi Kai, DJane



