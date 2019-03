Die Unzertrennlichkeit von Kylie Jenner (21) und Jordyn Woods (21) scheint der Vergangenheit anzugehören! Seit ihrer Kindheit kennen sich die Keeping up with the Kardashians-Schönheit und das Model, das sogar bei ihrer einstigen BFF wohnte. Doch damit ist seit ein paar Wochen Schluss. Nach dem Fremdknutsch-Skandal zwischen Tristan Thompson (27), dem On-Off-Freund von Kylies Halbschwester Khloe (34), und Jordyn, musste diese nicht nur die Koffer packen. Wie jetzt herauskommt, wechseln die beiden auch kaum noch ein Wort miteinander!

Laut TMZ ist eine Versöhnung der beiden 21-Jährigen in weite Ferne gerückt. Lediglich eine Handvoll Nachrichten hätten sich Kylie und Jordan in den letzten Wochen geschickt. Im Moment konzentriere sich die Selfmade-Milliardärin auf ihre anderen Freundschaften. Jordyn habe noch nicht einmal ihre ganzen Sachen aus dem Haus ihrer ehemaligen besten Freundin geholt.

Kylie hatte aber auch andere Dinge zu klären – die Mutter von Stormi (1) musste sich mit den Fremdgeh-Gerüchten um ihren eigenen Freund Travis Scott (26) auseinandersetzen. Nach dem Kylie das Handy ihres Partners kontrolliert hatte, war sie davon überzeugt, von ihm betrogen worden zu sein. Trotzdem liebt sie den Vater ihrer Tochter und hält an der Beziehung vorerst fest. Es wird sich zeigen, ob auch Jordyn eine zweite Chance von der Beauty-Queen bekommt.

ActionPress Jordyn Woods und Kylie Jenner unterwegs in Calabasas

Instagram / kyliejenner Jordyn Woods und Kylie Jenner, Dezember 2018

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

