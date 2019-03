Anfang März schockierte der Tod des The Prodigy-Frontmanns Keith Flint die Musikwelt: Im Alter von nur 49 Jahren soll sich der Sänger laut eines Bandkollegen in seiner Wohnung das Leben genommen haben. Über die Gründe ist zum jetzigen Zeitpunkt wenig bekannt, genau so wie über das Privatleben des Bühnenstars. So soll Keith zwar noch mit seiner Ehefrau Mayumi Kai offiziell verheiratet gewesen sein, das Paar habe sich allerdings vor drei Jahren getrennt. Nun wird ebenfalls öffentlich: Keith soll eine heimliche Freundin gehabt haben, die nun ebenfalls tief um ihn trauert.

Wie die britische Tageszeitung The Sun berichtete, soll der Musiker seit zwei Jahren in einer Beziehung mit der dreifachen Mutter Faye K. gewesen sein. Sie hätten sich durch gemeinsame Bekannte kennengelernt. Vor einigen Wochen soll auch diese Verbindung wegen des stressigen Tourlebens von Keith in die Brüche gegangen sein, das Ex-Paar blieb jedoch weiterhin in Kontakt. Vertraute von Faye schilderten nun, wie es ihr nach dem Tod des Musikers geht. "Faye ist völlig am Boden zerstört. Über zwei Jahre lang war Keith ein großer Bestandteil ihres Lebens und sie hat ihn geliebt", sagte ein Insider.

Der Verstorbene habe sich jedoch auch der 43-Jährigen gegenüber nicht zu seinem scheinbar emotionalen Tiefpunkt geäußert, wie die Quelle weiter verriet. "Faye wünschte, sie hätte die Ausmaße seiner Depression gekannt – sie hätte alles getan, um ihm zu helfen." Für die Freunde des "Firestarter"-Interpreten wirke es nun so, als habe er schon vor Wochen seine Entscheidung getroffen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Richard Gray / Empics / ActionPress Keith Flint bei einem Auftritt in London im Dezember 2017

Patricia Schlein / WENN.com Keith Flint im März 2009

WENN.com Keith Flint beim The Future Music Festival in Australien



