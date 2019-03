Der Geburtstermin ihres ersten Kindes rückt immer näher – doch die schwangere Herzogin Meghan (37) denkt noch gar nicht daran, eine Pause einzulegen. Zwar wurde kürzlich bekannt, dass die werdende Mama etwa einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin in den Mutterschutz gehen soll, am Montag jedoch zeigte sich die Hochschwangere noch zu dem feierlichen Anlass in London. Dieser Termin war womöglich der letzte vor der Geburt.

Bei ihrem wahrscheinlich letzten öffentlichen Auftritt vor der Baby-Pause zelebrierte die ehemalige Schauspielerin an der Seite ihres Gatten Prinz Harry (34) und vielen Fans den Commonwealth Day. Die Veranstaltung sollte die vielfältige Gemeinschaft junger Kanadier, die in der Hauptstadt und im Vereinigten Königreich leben, präsentieren und feiern. Die 37-Jährige lebte selbst sieben Jahre in Kanada, wo sie für Suits vor der Kamera stand. Das Land sei für sie laut mirror sogar wie eine "zweite Heimat".

Bei ihrem Auftritt trug die Neu-Adlige einen maßgefertigten, grünen Mantel aus Wolle und ein farblich dazu passenden Kleid des kanadisch-türkischen Modedesigners Erdem. Allerdings verzichtete Meghan auf ihren Ehering – den ließ sie vermutlich wegen der durch die Schwangerschaft geschwollener Finger zu Hause.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan beim Commonwealth Day in London, 2019

