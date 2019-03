Svenja Holtmann sorgt für eine zuckersüße Überraschung! Das Model hatte 2010 das erste Mal wirklich auf sich aufmerksam gemacht, als es Schauspieler und Produzent Til Schweiger (55) gedatet hatte. Nach drei Jahren Beziehung hatten sich die Turteltauben jedoch im Guten getrennt, gaben sich bei einem Event zuletzt sogar ein paar freundschaftliche Küsschen. Nun sorgt die Blondine erneut für rosige Schlagzeilen: Sie ist schwanger!

Das verkündete Svenja am Mittwoch überglücklich auf ihrem Instagram-Profil: "Wir freuen uns so sehr euch mitteilen zu können, dass wir dieses Jahr ein Baby erwarten!" Zu der niedlichen Neuigkeit veröffentlichte sie ein Bild, das sie ganz verliebt gemeinsam mit ihrem Partner Sönke Rosenkranz zeigt, sowie ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Glücks. Die Fans der werdenden Mama sind begeistert von diesen News – und gratulieren ihr in den Kommentaren.

Svenja und ihr baldiger Kindsvater Sönke sind bereits seit 2015 verlobt – in einem früheren Promiflash-Interview erklärte sie jedoch, ein Termin für die große Hochzeit stehe noch nicht fest. Nun dürfte aber auch erst einmal ihr wachsender Schatz die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Becher / WENN.com Til Schweiger und Svenja Holtmann bei der Premiere von "Klassentreffen 1.0" in Hamburg

Instagram / svenjaholtmann Ultraschallaufnahme von Svenja Holtmann

Instagram / svenjaholtmann Sönke Rosenkranz und Svenja Holtmann 2015

