Wird Khloe Kardashian (34) ihrem Freund Tristan Thompson (28) noch einmal verzeihen? Schon im vergangenen Jahr hatten viele Fans damit gerechnet, dass der Reality-Star dem Basketball-Profi den Laufpass gibt. Damals hatte Tristan seine hochschwangere Freundin betrogen – Khloe blieb aber trotzdem bei ihm. Jetzt hat der NBA-Star mit einem zweiten Seitensprung Schlagzeilen gemacht. Dieses Mal warf Khloe ihren untreuen Mann allerdings direkt vor die Tür. Nun will Tristan seine Liebste ein weiteres Mal zurückerobern!

Bisher konnte der 28-Jährige sich mit seiner Arbeit von seinen Beziehungsproblemen ablenken. Nun endet aber – zumindest für Tristans Team – die Basketball-Saison und dem Profisportler dämmert langsam, was er getan hat. "Ihm ist klar geworden, dass er seine Familie nicht verlieren will", erklärte ein Freund von Tristan gegenüber HollywoodLife. Der gebürtige Kanadier hat allerdings schon einen Plan, wie er die Mutter seiner Tochter wieder zurückgewinnen kann. Von April bis September wird Tristan nicht mehr auf dem Platz stehen und in dieser Zeit will er sich ganz seiner Khloe widmen. "Sein Ziel ist es, sie dazu zu bringen, dass sie mit ihm einen romantischen Urlaub verbringt. Er will ihr zeigen, wie leid es ihm wirklich tut", meinte der Insider.

Aber könnte Tristan damit wirklich Erfolg haben? Zumindest stand für Khloe von Anfang an fest, dass Tristans Affäre Jordyn Woods (21) mehr Schuld an der ganzen Sache trifft. Außerdem beteuert sie immer wieder, was für ein guter Vater Tristan sei. Eine Liebes-Reunion scheint also noch nicht ganz ausgeschlossen zu sein.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Hannah Foslien/Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Spieler

Anzeige

Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de