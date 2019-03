In der Netflix-Show “Shadowhunters: The Mortal Instruments” geht Katherine McNamara (23) als Clary Fray auf Dämonenjagd. Die heldenhafte Teenagerin hat sich damit bei vielen Fans extrem beliebt gemacht. Die Serie erhielt sogar den aktuellen People’s Choice Award in der Kategorie “Beste Serie”. Nach drei Staffeln soll sie aber eingestellt werden, wie im letzten Jahr verkündet wurde. Schon im Mai läuft die letzte Folge. Geht es nach den Hardcore-Fans, soll die Jagd aber unbedingt weitergehen. Sie protestieren nun in Deutschland gegen die Einstellung.

Gerade wurde eine besondere Protestaktion gestartet, wie filmstarts.de berichtet: Eine kleine Gruppe Fans ließ am 15. März in einer Münchner U-Bahn-Station ein eigens kreiertes “Shadowhunters”-Plakat aufhängen, das neue Folgen ankündigt und die Überschrift “Was bist du bereit zu riskieren, um die Welt zu retten?” trägt. Das spiele laut den Fans nicht nur auf die Story der Serie an. In einem Statement erklärten sie außerdem, “dass viele Menschen weltweit über ihren Schatten springen und sich für den Erhalt der Serie in bewährter Zusammensetzung von Cast und Crew stark machen”.

Seitdem die Einstellung von “Shadowhunters” beschlossene Sache ist, gingen die Liebhaber auf die Barrikaden. Sie sammelten Geld, erstellten eine Petition, fordern mit dem Hashtag #SaveShadowhunters in den sozialen Medien die Fortsetzung und sorgten mit weiteren teuren Werbeaktionen für Aufsehen: Am berühmten New Yorker Times Square mietete eine Gruppe sogar eine Videofläche, um gegen das Ende der Show zu protestieren – gebracht haben die Aktionen aber bisher nichts.

Getty Images Katherine McNamara in Los Angeles

John Medland / Netflix Szene aus "Shadowhunters" Staffel 2

Getty Images Katherine McNamara bei den Daily Front Row Fashion LA Awards 2019

