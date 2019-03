An Paul Rudd (49) gehen die Zeichen der Zeit fast spurlos vorbei! Vor mittlerweile fast 25 Jahren feierte der Teenie-Hit Clueless Premiere. Paul spielte in dem Streifen Josh und feierte an der Seite seiner Filmkollegin Alicia Silverstone (42) seinen Durchbruch. Der Hollywood-Hottie ist mittlerweile 49 Jahre alt – das sieht man ihm allerdings nicht an. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung war sein jugendliches Aussehen ein heiß diskutiertes Thema. Der Schauspieler reagiert darauf jetzt mit Humor!

Bei der Chicago Comic & Entertainment Expo feierten einige "Clueless"-Darsteller eine Reunion. Darunter auch Paul, der während einer Bühnenshow über seinen offenbar verlangsamten Alterungsprozess ausgefragt wurde. Der Schauspieler scheint sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und antworte mit viel Witz: "Ich bin innerlich 80 Jahre alt. In mir drin herrscht reine Dunkelheit – und ein wenig Feuchtigkeitscreme." Sein Co-Star Breckin Meyer witzelte an diesem Tag ebenfalls über den Grund für Pauls gutes Aussehen: Seiner bizarren Theorie nach sauge er für seine ewige Jugend wie ein Vampir Babys das Blut aus.

Auf die Idee mit dem Blutsaugen waren bereits einige Twitter-User gekommen. Bei den Oscars, bei denen Paul als Laudator für den Preis in der Kategorie Beste Visuelle Effekte auf die Bühne kam, schrieb eine Userin scherzhaft: "Paul Rudd ist ein Vampir. Es ist offensichtlich." TV-Kritikerin Emily Nussbaum legte noch einen drauf: "Paul Rudd, welches dunkle Geschäft hast du mit den Göttern der Zeit abgeschlossen."

ActionPress / Wiese / face to face Paul Rudd und Alicia Silverstone in "Clueless"

Getty Images Paul Rudd bei den Oscars 2019

Action Press / Wiese/face to face "Clueless"-Cast

