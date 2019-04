Willkommen bei den Royals! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) richten sich derzeit in ihrem neuen Zuhause ein. Das Traumpaar wohnt erst seit einigen Tagen im traditionsreichen Frogmore Cottage. Nun haben die werdenden Eltern den ersten Gast auf dem frisch bezogenen Anwesen empfangen – und der ist kein Unbekannter! Es handelt sich um den Make-up-Artist Daniel Martin, der schon länger mit Meghan befreundet ist.

Auf seinem Instagram-Account soll der Styling-Profi seine Community über seinen Ausflug, der bereits vor einigen Tagen in London gestartet war, auf dem Laufenden gehalten haben, wie das Hello!-Magazine berichtet. Einen Einblick in die vier Wände von Meghan und Harry gab es zwar nicht, aber dafür einige Eindrücke aus der näheren Umgebung ihres neuen Reiches. Insider vermuten, dass Daniel für die anstehende Geburt nach England gereist sein könnte. Aber nicht nur das: Der langjährige Freund der Herzogin soll gute Chancen darauf haben, der Pate des Mini-Royals zu werden.

Zu Daniels Kundinnen zählen neben Meghan noch zahlreiche Promis: Auf seiner Instagram-Seite ist er unter anderem mit Jessica Biel (37), Jessica Alba und Elisabeth Moss abgelichtet. Ihm wurde im vergangenen Mai allerdings eine ganz besondere Aufgabe zuteil: Daniel war verantwortlich für Meghans Make-up auf ihrer Hochzeitsfeier. Außerdem zählte er zu den Gästen ihrer Babyparty, die im Februar in New York stattgefunden hatte.

Instagram / danielmartin Daniel Martin, bester Freund von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Marokko

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko 2019

