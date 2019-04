Christina Dimitriou kann gut austeilen! Die Freundin von Salvatore Vassallo hat bei Temptation Island schon so manche verbale Attacke losgetreten. So musste auch schon Verführerin Anastasiya Avilova (30) einiges einstecken. Dabei ging Christina wohl so weit, dass sich das Playmate sogar überlegte, rechtliche Schritte einzuleiten. Doch die gemeinen Sprüche nehmen die Frauen ihr scheinbar gar nicht übel – ganz im Gegenteil: Die Single-Ladys wollen sogar Kontakt zu der Unruhestifterin!

"Die Mädels schreiben mir sogar Nachrichten und schicken mir Herzchen. Das machen jetzt nicht alle, aber ein, zwei sind das schon", gibt Christina jetzt im Promiflash-Interview preis. Doch die 27-Jährige habe keinerlei Interesse daran, sich mit den Singles auszutauschen. Schließlich habe sie nichts mit ihnen zu tun. Zu einer Aussprache zwischen den Kandidatinnen kam es auch nie. "Ich habe ja nicht alle Frauen beleidigt. Es gibt ja auch keine Beweise", schildert die Verkäuferin.

Ob auch Verführerin Giulie Santana Herzchen-Botschaften an Christina verschickt? Wohl eher nicht: Die beiden Blondinen scheinen sich nämlich gar nicht gut riechen zu können. Nachdem Giulie offen über die Dortmunderin abgelästert hatte, schoss diese zurück: "Giulie soll einfach auf ihren eigenen Popo achten und über keinen anderen sprechen", äußerte sie sich gegenüber Promiflash.

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova im Januar 2019

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / itsgiulie "Temptation Island"-Giulie Santana

