Am Sonntag legte Pop-Sängerin Ariana Grande (25) zusammen mit der ehemaligen US-Boyband *NSYNC eine atemberaubende Performance auf dem Coachella Festival in Kalifornien hin. Sowohl Aris Fans als auch die Fans der Gruppe waren sichtlich begeistert – auch wenn ein entscheidendes Mitglied der Boyband fehlte. Denn Justin Timberlake (38) war bei dem großen Auftritt nicht mit von der Partie – obwohl der doch sogar Mitbegründer der Band gewesen war! Nun erklärte Joey Fatone (42) seine Abwesenheit.

Joey, der der Band als vierter Musiker 1995 beigetreten war, hegte deswegen offensichtlich keinen Groll gegen Justin. Im Interview mit TMZ zeigte er sich vielmehr verständnisvoll und sagte: "Er hat gerade erst seine Tour beendet, deswegen hatte er nicht die Möglichkeit, zurückzukommen und mit uns zu proben." Justin hatte am Samstag gerade seine "Man in the Woods"-Welttournee in Connecticut abgeschlossen. Joey fügte hinzu: "Er war auf einer langen Tour, würden Sie gleich danach so etwas machen wollen?"

Dennoch wollte Joey auf die Nachfrage, ob es vielleicht bald wieder einen Auftritt von *NSYNC geben würde, dieses Mal mit Justin, nicht ganz ausschließen, dass es zu einer vollzähligen Reunion kommen könne und antwortete verheißungsvoll: "Wer weiß!"

Getty Images Joey Fatone beim Kentucky Derby

Getty Images Justin Timberlake im April 2018

Getty Images *NSYNC vor ihrem Stern auf dem Walk of Fame

