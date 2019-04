Leonard Freier (34) steht Johannes Haller (31) bei! Der Reality-TV-Star beendete vor Kurzem die Beziehung zu Yeliz Koc (25). Die einstige Der Bachelor-Kandidatin packte kurz nach dem Liebes-Aus über die Hintergründe der Trennung aus und beschuldigte Johannes, ihre Partnerschaft medial ausgeschlachtet zu haben. Er habe süße Gesten nur noch für die TV-Kameras oder fürs Netz gemacht. Das kann Ex-Bachelor Leonard aber überhaupt nicht verstehen: Im Promiflash-Interview stärkt er Johannes den Rücken.

Bei der Premiere des Musicals "The Band" wehrte der Unternehmer nun Yeliz' Kritik an dem Jacht-Händler ab: "Letzten Endes ist sie ja ein Teil dessen gewesen. Also, da muss sie sich dann ja den Vorwurf genau so selbst machen wie ihm." Allgemein kann der Rosenkavalier von 2016 nicht ganz nachvollziehen, warum die Hannoveranerin öffentlich nachtritt. Schließlich hätte man doch gemeinsam viel durchgemacht. "Auch wenn es nicht mehr funktioniert oder nicht mehr funktioniert hat, sollte da jetzt kein böses Blut entstehen. Das ist schade drum", fügte Leonard an.

Tatsächlich nahm das Liebes-Chaos bei dem Ex-Paar derweil eine spannende Wendung. Denn auf dem About You Award sollen Johannes und Yeliz rumgeknutscht haben. Die Afterparty des Events verließen die beiden angeblich sogar zusammen.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-Star

WENN.com Caona und Leonard Freier

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller, 2019

