Gigi Hadid (24) kommt momentan aus dem Feiern gar nicht mehr heraus: Erst hatte sie mit Freunden das erste Wochenende des Coachella-Festivals unsicher gemacht – jetzt stand das nächste Party-Highlight auf dem Programm! Heute wird das Model 24 Jahre alt! Anlässlich ihres Ehrentages ließ sie sich nicht lumpen und schmiss eine Mega-Sause der Extraklasse – ihre prominenten Freunde durften dabei natürlich nicht fehlen!

Gigis Gästeliste konnte sich wirklich sehen lassen! Neben Olivia Culpo (26) Ashley Graham (31) samt Ehemann Justin Ervin war natürlich auch die gesamte Familie Hadid am Start. Schwester Bella (22) hüllte sich komplett in Jeans, genauso wie Mama Yolanda und Halbschwester Alana. Offensichtlich stand die Party unter dem Motto "Denim-all-over" – und natürlich erschien auch das Geburtstagskind im coolen Jeans-Look.

Gigi feierte im Restaurant L'Avenue in New York in ihren Geburtstag rein – ihre Schwester Bella verkrümelte sich offenbar kurz, um dem Victoria's Secret-Model liebevolle Worte auf Instagram zu widmen. "Du bist die Verkörperung alles Guten, meine süße Schwester. [...] Ich bin so von dir inspiriert und jeder einzelnen Versuch, den du wagst", schrieb sie und teilte eine Reihe zuckersüße Kinderfotos.

SplashNews.com Olivia Culpo, Model

North Woods / SplashNews.com Gigi Hadid

DIGGZY / SplashNews.com Bella Hadid

SplashNews.com Yolanda Hadid in New York

Matthew Rettenmund / SplashNews.com Ashley Graham



