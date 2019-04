Haben Kevin und Eleni bei Get the Fuck out of my House die große Liebe gefunden – oder war es doch nur eine unbedeutende Liebschaft? Die beiden Kandidaten verstanden sich in der Realityshow von Anfang an ziemlich gut. So gut sogar, dass Eleni ihren Haus-Flirt eines Nachts mit einem heimlichen Handjob überraschte. Mittlerweile sind die Dreharbeiten für die Show beendet – doch was ist mit Eleni und Kev? Haben die "Get the Fuck out"-Turteltauben noch Kontakt?

Schon kurz vor seinem Auszug machte der 26-Jährige deutlich, dass er nicht nach etwas Festem suche. "Ich will dir nur keine Hoffnungen machen, dass du denkst, dass wir danach eine Beziehung haben oder eine führen. Ich will dich nicht verletzen", meinte er zu Eleni. Gegenüber Promiflash erklärt Kevin dann nach seinem Show-Aus, dass die beiden nicht nur keine Beziehung führen, sondern dass sogar komplette Funkstille herrscht: "Wir hatten nach den Auszügen kurze Zeit noch Kontakt. Aber wir haben jetzt gar keinen Kontakt mehr."

Seine Liebelei mit Eleni – und die Hand-Action unter der Bettdecke – bereut Kevin im Nachhinein aber trotzdem nicht. "Nein. Ich habe nichts Unmenschliches getan. Aber megastolz bin ich darauf auch nicht", verrät er im Promiflash-Interview.

Instagram / kevin_gtfoomh Kevin Schumann, "Get the Fuck out of my House"-Kandidat 2019

Instagram / agapi128 "Get the Fuck out of my House"-Kandidatin Eleni

Instagram / kevin_gtfoomh Kevin Schumann, "Get the Fuck out of my House"-Teilnehmer 2019

