Wow, ist sie es wirklich? Bei Ex-"Towie"-Star Gemma Collins (38) geht es weiter abwärts, aber nur in puncto Gewicht. Sorgte zunächst das harte Training für Dancing on Ice für purzelnde Pfunde, rückt nun die bewusste Ernährung mehr und mehr in den Vordergrund. Die medienerfahrene TV-Diva ist sich dieser Wirkung dann bewusst – und gönnt den Fans ein Video mit süßem Peace-Gruß. Das Zauberwort für ihren Body-Wandel heißt übrigens: vegan!

Auf Instagram veröffentlicht Gemma eine kurze Video-Sequenz, die sie in engem, weißem Outfit im Freien zeigt. Die eine Hand steckt locker unter der deutlich schmaleren Taille in der Hosentasche. Beim Text zu ihrem Post wendet sich Gemma dann auch direkt an ihre Fans und schreibt: "Danke für eure Kommentare zum Gewichtsverlust. Meine harte Arbeit zahlt sich also aus." Und dann folgt die Offenbarung zu ihrer Ernährung – durch den simplen Hashtag #veganlifestyle.

Mit ihrer Ernährungsumstellung und dem Workout beim Tanzen hat Gemma seit Jahresbeginn bereits sichtbar an Gewicht verloren. Dabei erhält sie auch moralisch kräftige Unterstützung von Freund James Argent (31). Der Reality-Darsteller hat sich wie Gemma vorgenommen, etwas für seine schlanke Linie zu tun. Er schuftet dafür schweißtreibend mit Freunden im Boxring.

Getty Images Gemma Collins bei "Dancing on Ice" 2019

Anzeige

WENN Gemma Collins in London

Anzeige

W8Media / MEGA Gemma Collins und James Argent, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de