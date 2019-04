Gras von Kanye Wests (41) Coachella-Event im Netz aufgetaucht! Am Ostersonntag kamen die Fans des Sängers erstmals in den Genuss seiner berühmten Messen. Seit Wochen veranstaltet er die für Freunde und Bekannte – auf dem Festival versammelten sich hingegen über 50.000 Menschen rund um einen mit Gras bewachsenen Hügel, auf dem er Gospelsongs und Predigten zum Besten gab. Natürlich verpassten viele seiner Anhänger das Spektakel, zumal die Coachella-Ticketpreise für das zweite Wochenende bei circa 380 Euro anfingen. Für die, die nicht dabei sein konnten, gibt es derzeit allerdings ein vermeintliches Trostpflaster: Im Internet verkauft ein Messen-Besucher ein Stück des grünen Untergrunds der Zeremonie!

Insgesamt zwei Tütchen mit dem "Heiligen Rasen" bot ein User auf Ebay feil. Eine Auktion endete bereits, die andere läuft noch bis kommenden Freitag. "Frisches Gras, gesegnet durch Kanyes Stimme und Kid Cudis Summen", lautet die Artikelbeschreibung der besonderen Grashalme. Für 120 US-Dollar, also ungefähr 107 Euro, könnten Fans das Gras sofort kaufen, das aktuelle Gebot liegt derzeit bei 50 Dollar, umgerechnet fast 45 Euro. Als Beweis für die Echtheit des Artikels dient ein Foto des Päckchens, das vermeintlich nach der Veranstaltung in Indio, Kalifornien geschossen wurde.

Diese Souvenir-Preise passen auch zum offiziellen Merchandise: Der 41-Jährige verkaufte auf dem Festival unter anderem "Kirchen-Socken" für 45 Euro. Wegen des großen Andrangs bei der Ostermesse soll Kanye nun schon eine spirituelle Zukunft planen: "Er ist sehr passioniert, was seinen Glauben betrifft und will diesen jetzt regelmäßig Menschen näherbringen", verriet eine Quelle kürzlich gegenüber People. Sogar über eine eigene Kirche denke der "All Of The Lights"-Interpret nach.

