Happy Birthday, Costa Cordalis! Die Schlager-Ikone wird am heutigen Tag 75 Jahre alt und kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. In den vergangenen Wochen hatte der "Anita"-Interpret aber sehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In dieser Zeit immer an seiner Seite: Sohn Lucas (51) und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger (32). Seine Schwiegertochter Daniela nahm Costas Geburtstag jetzt zum Anlass, ihm liebe Worte zu widmen – und diese gehen wirklich unter die Haut!

In einem rührenden Instagram-Post gratulierte die Katze ihrem Schwiegervater zum Ehrentag, ihre Gefühle konnte die 32-Jährige dabei nicht zurückhalten. "Ich liebe dich, als wärst du mein eigener Vater und ich wünsche dir alles erdenklich Gute und Liebe", schrieb Dani hochemotional in ihrem Beitrag. Vor allem nach der harten Zeit freue sich die Unternehmerin darüber, wenn der Musiker einfach nur lacht und glücklich ist. "Jemand wie du hat es verdient, jeden Tag happy zu sein", beendete sie ihren Post und fügte in griechischen Worten noch ein "Ich liebe dich" hinzu.

Sein Jubiläum feiert der Sänger bei seinen Liebsten auf Mallorca – dies verkündete Dani am Dienstag gegenüber Brisant: "Mein Schwiegervater wird morgen, pünktlich zu seinem 75. Geburtstag, nach Hause zurückkehren." Die Unternehmerin hat sich für Costas großen Tag wohl auch nicht lumpen lassen. So fuhren sie und Mama Iris Klein (51) für Kuchen-Zutaten extra quer über die Insel.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis, Sänger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de