Prinz Harry (34) scheint aus dem Strahlen momentan gar nicht mehr herauszukommen! Am 6. Mai 2019 wurde der Sechste in der britischen Thronfolge zum ersten Mal Vater: Um 5:26 Uhr brachte seine Frau Herzogin Meghan (37) ihren gemeinsamen Sohn Archie Harrison zur Welt und schon jetzt ist der kleine Mann der ganze Stolz seiner Eltern. Besonders Harry scheint sein Glück noch gar nicht richtig fassen zu können – doch kein Wunder: Immerhin soll sich der 34-Jährige schon immer eine eigene Familie gewünscht haben!

Ein Bekannter des Paares soll noch kurz vor der Entbindung gegenüber People erklärt haben, wie sehr sich der frühere Party-Prinz bereits im Vorfeld auf seine neue Rolle gefreut habe: "Er wollte schon lange eine Familie gründen und wird es lieben! Harry war schon immer sehr begeistert von Kindern und jetzt wird er seine eigene kleine Welt haben, von der er so lange geträumt hat!" Journalistin Emma Forbes, deren Vater in engem Verhältnis zur Königsfamilie stand, habe die Aussagen des Insiders ebenfalls bestätigen können. "Er wird ein unglaublicher Papa werden", sei sie sich sicher.

Bei Harrys erstem Auftritt mit seiner eigenen kleinen Familie konnten sich seine Fans bereits persönlich von seinen Vaterfreuden überzeugen. Mit einem strahlenden Lächeln trat der Rotschopf an der Seite seiner Liebsten am Mittwoch vor die Presse und plauderte mit Baby Archie auf dem Arm von seiner neuen Aufgabe: "Elternsein ist toll. Es waren erst zweieinhalb Tage, aber wir sind so begeistert, unseren kleinen Wonneproppen zu haben."

Getty Images Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2019 in Dagenham

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de