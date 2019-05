Die Geburt des kleinen Archie Harrison am vergangenen Montag ließ nicht nur die Herzen der Royal-Fans höher schlagen – auch in adligen Kreisen hat der kleine Wonneproppen bereits seinen ersten Fan gefunden. Seine Cousine Prinzessin Eugenie (29) zeigte sich sichtlich happy über den neuesten Familienzuwachs: In den sozialen Medien richtete sie rührende Worte an die stolzen Eltern und ihren Spross.

Auf ihrem Instagram-Account beglückwünschte die 29-Jährige die frischgebackenen Eltern zur Geburt ihres kleinen Sonnenscheins mit einem süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Dazu postete Eugenie ein Herz-Emoji und widmete der kleinen Familie die Worte: "Ich freue mich einfach so sehr für euch!"

Eugenies Beitrag löste bei ihren rund 933.000 Followern regelrechte Begeisterungsstürme aus. Sie freuten sich über solch private Einblicke in das Leben der Sussexes. So kommentierte ein User: "Ich kann es kaum erwarten, mehr von den Dreien zu sehen! Herzlichen Glückwunsch zur Geburt." Wie findet ihr Eugenies Post: Süß oder unpersönlich? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / princesseugenie Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinzessin Eugenie im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de