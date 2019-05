Der letzte Vorhang ist gefallen! Am Donnerstagabend wurde die finale Folge von The Big Bang Theory in den USA ausgestrahlt – bereits zuvor hatten diverse TBBT-Stars Abschied von ihrer Serie genommen. Doch offenbar fällt es nicht nur den Hauptdarstellern schwer, das Ende des Formats zu akzeptieren – auch Star Wars-Held Mark Hamill (67) scheint ein großer Fan zu sein: In den sozialen Netzwerken richtete der Hollywood-Star nun letzte Worte an die Macher der Nerd-Sitcom!

"Herzlichen Glückwunsch an 'The Big Bang Theory' für zwölf geschichtsträchtige Jahre voller Lachen", schrieb Mark auf Instagram und outete sich so als großer Fan. Das Format habe die Nerd-Kultur in ungeahnte Höhen katapultiert. Im Anschluss spielte der Luke-Skywalker-Darsteller auch auf den kurzen Gastauftritt an, den er in einer Episode der Sitcom hatte: In der elften Staffel spielte der 67-Jährige sich selbst und schlüpfte während Sheldons und Amys Hochzeit kurzerhand in die Rolle des Pastors. Mit einem Augenzwinkern bedankte er sich schließlich bei den Serienmachern dafür, dass sie "unzählige Leute dazu veranlasst" hätten, "mich zu fragen, ob ich bei ihren Hochzeiten den Gottesdienst übernehmen könne."

Dass den Hauptdarstellern der Abschied von dem Comedy-Format ebenfalls schwerfiel, verdeutlichte "Bing Bang"-Star Kaley Cuoco (33) kürzlich: Die Penny-Darstellerin postete ein Foto aus einem Restaurant, auf dem nahezu alle Stars der Serie zu sehen waren. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Das letzte Abendessen mit meiner TV-Familie."

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

Getty Images Mark Hamill bei der Einweihung seines Sterns auf dem Walk of Fame

Instagram / kaleycuoco Die "The Big Bang Theory"-Familie beim Abendessen

