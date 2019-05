Was für ein Wow-Auftritt von Prinz Harry (34)! Während Herzogin Meghan (37) und sein Sohn Archie Harrison sich noch immer schonen, ist Harry längst schon wieder unterwegs. Heute steht ein ganz besonderes Event an: In wenigen Augenblicken gibt Lady Gabriella Windsor (38) ihrem Partner Thomas Kingston das Jawort. Am frühen Nachmittag trudelten bereits die ersten Gäste ein. Unter ihnen befand sich zur Überraschung vieler Fans auch der frischgebackene Papa – schließlich hatte man zuvor noch vermutet, er werde nicht kommen. Der Herzog erschien ohne seine Frau, dafür aber mit einer anderen weiblichen Begleitung!

An der Seite seiner angeheiratete Großtante Sophie Winkleman (38) strahlte der 34-Jährige, als sie an der St. George's Chapel ankommen. Für den Anlass hatte er sich mächtig in Schale geworfen: Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Harry in einer Anzughose mit Nagelstreifen und einer dunkelblauen Weste. Ein langer schwarze Frack komplettierte seinen Look.

Übrigens ist der 18. Mai kein zufällig gewähltes Datum: Morgen vor genau einem Jahr fand die pompöse Hochzeit von Harry und Meghan statt – die Trauung wurde sogar live im TV übertragen. Gabriella und Tom lassen es allerdings um einiges privater und kleiner angehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn, Mai 2019

Getty Images Prinz Edward, Prinzessin Anne, Sophie Winkleman und Prinz Harry vor Schloss Windsor

Getty Images Lady Gabriella Windsor und ihr Vater Prinz Michael von Kent vor der St. George's Chapel

