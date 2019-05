Da hat sich jemand mal so richtig auf die Schippe genommen! Daniela Katzenberger (32) ist bei ihren Fans für ihren selbstironischen Humor bekannt – erst kürzlich sorgte sie bei ihren Anhängern mit einem augenzwinkernden Post erneut für große Erheiterung. Wie uneitel die Blondine tatsächlich ist, stellte sie nun erneut unter Beweis: In den sozialen Medien veröffentlichte sie jetzt ein unvorteilhaftes Bild von sich selbst – und spottete anschließend über ihr eigenes Aussehen!

Auf Instagram postete die Reality-TV-Darstellerin nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit grimmigem Blick, locker sitzender Hose und zerzausten Haaren einige Koffer vor sich herschiebt. Dazu schrieb sie wohl nicht ganz ernst gemeint: "Sehe gerade echt nicht so Dolle aus: Outfit gammelig, Haare strubbelig und Augenringe bis in die Kniekehlen – deswegen gibt's heute mal ein Bild aus guten Tagen." Dass sie zumindest den letzten Teil der Aussage ironisch meinte, verdeutlichte das Model, indem sie das Foto zusätzlich noch mit drei Lach-Emojis und dem Hashtag "Paparazzi on point" versah.

Bei den Followern kam die Selbstironie der 32-Jährigen erneut gut an: "Herrlich! So ehrliche Fotos sind doch einfach klasse!", befand einer der User. Ein anderer Fan der Influencerin schien von dem Post ganz und gar aus dem Häuschen zu sein: "Wie kann man nur so cool sein?", fragte er sich und spendierte dem Post gleich fünf Lach-Emojis.

WENN Daniela Katzenberger im Februar 2019

Getty Images Daniela Katzenberger im Juni 2018

WENN Daniela Katzenberger vor der TV-Show "Ein Herz für Kinder"

