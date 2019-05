Vertauschte Rollen bei den Claßens? Julian (26) und Bibi (26) machten ihr Liebesglück im vergangenen Jahr perfekt: Die beiden Webstars gaben sich im September das Jawort, nur einen Monat später erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn das Licht der Welt – der kleine Lio. Am 12. Mai durfte sich die Kosmetik-Mogulin bereits über ihren allerersten Muttertag freuen – knapp drei Wochen später ist auch endlich Julians großer Tag: Am vorletzten Tag im Mai ist Vatertag! Doch an seinem Ehrentag kriegt nicht etwa der 26-Jährige Geschenke – sondern seine Frau!

Das zeigt seine Liebste Bibi gerade in ihrem neusten Instagram-Post: Darauf sitzt die Influencerin mit breitem Grinsen hinter einem enormen Blumen-Arrangement: "Oh mein Gott! Julian hat mich mit dem größten Rosenstrauß der Welt überrascht," schreibt sie dazu. Ob Julian seiner Partnerin den Strauß aber wirklich am Vatertag geschenkt hat, ist unklar – denn bei dem Bild scheint es sich um einen Auszug aus einem neuen Video der beiden zu handeln.

Doch in dem Netz-Beitrag hat Bibi natürlich nicht Julians Gedenktag vergessen. Liebevoll fügte sie hinzu: "By the way: Alles Gute zum ersten Vatertag, Julian. Ich bin so stolz auf dich, du machst das alles so wunderbar und bist für Lio der beste Papa der Welt. Wie lieben dich."

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit Sohn Lio

