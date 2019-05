Na, von dieser BFF-Konstellation wussten wir bisher auch noch nichts! Doch wie es scheint, sind Schauspielerin Selma Blair (46) und Sängerin Pink (39) ziemlich gute Freundinnen! Das offenbart jedenfalls ein gemeinsames Selfie, das die After-Darstellerin mit ihren Fans auf Social Media teilte und die beiden Superstars glücklich und eng umschlungen zeigt. Passend zum süßen Schnappschuss widmete Selma ihrer engen Vertrauten ein paar rührende Worte.

Mit "Meine geliebte Freundin" und "Schwester-Seele" wendet sich Selma in der Bildunterschrift zu einem Instagram-Post an ihre beste Freundin Pink. Doch damit nicht genug: "Meine Inspiration für das alltägliche Glück. Pink, ich liebe dich so sehr. Danke, dass du das Leben in vollen Zügen liebst", schreibt die Hollywood-Beauty weiter. Diese emotionalen Worte rühren auch die Fans der beiden, die die enge Frauenfreundschaft euphorisch feiern. "Euch beide zu sehen macht mein Herz so glücklich" und "Das ist wahre Freundschaft, ich fühle es", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare.

In den schwierigen Zeiten, die Selma derzeit durchzustehen hat, kann sie eine so gute Freundin wie Pink sicherlich gut gebrauchen. Erst im vergangenen Oktober machte die 46-Jährige ihre Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich. Doch mit der “Get the Party Started”-Interpretin an ihrer Seite hat sie neben ihrer Familie eine weitere starke Schulter zum Anlehnen.

Getty Images Selma Blair, Hollywood-Schauspielerin

Getty Images Pink, Sängerin

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

