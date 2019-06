Eine Erinnerung an Prinzessin Diana (✝36) mit großer Bedeutung! Inzwischen ist es mehr als 21 Jahre her, dass die Ex-Frau von Prinz Charles (70) in Paris bei einem Autounfall ums Leben kam. Nicht nur die Royal-Fans, auch Dianas Söhne William (36) und Harry (34) halten das Andenken an ihre Mutter bis heute hoch. So auch im Netz: Harry und Meghan (37) teilten nun ein besonderes Foto von der Prinzessin der Herzen!

Nachdem der Herzog und die Herzogin von Sussex im Mai den Fokus ihres Instagram-Accounts auf psychische Gesundheit gelegt hatten, beleuchten sie im Juni Projekte der LGBTQI-Community. Damit seien Profile gemeint, "die sich mit der Vergangenheit beschäftigen und die Hoffnung auf eine inklusive Zukunft machen. Wir stehen hinter euch und unterstützen euch. Denn es ist so einfach: Liebe ist Liebe", erklärten die beiden am Samstag. In der Collage, die das Paar dazu veröffentlichte, ist auch Harrys Mutter Diana zu sehen. Das Foto zeigt sie bei einem Besuch des Londoner AIDS-Hospizes Lighthouse im Oktober 1996. In Statistiken werden homosexuelle Männer als erhöht betroffene Gruppe aufgeführt, weswegen die Krankheit für die LGBTQI-Community ein wichtiges Thema ist.

Zu Lebzeiten hatte sich Lady Di sehr im Kampf gegen AIDS engagiert und sich für die Rechte von Erkrankten stark gemacht. Dabei unterstützte sie nicht nur Patienten und Angehörige mit Besuchen und Charity-Arbeit, sondern erreichte auch, dass Betroffene anders wahrgenommen wurden. So schüttelte Diana im April 1987 beispielsweise einem AIDS-Patienten des Middlesex Hospitals die Hand, ohne Handschuhe zu tragen – damals ein großer Schritt, als das Vorurteil noch weit verbreitet war, reiner Hautkontakt könne das tödliche HI-Virus übertragen.

ActionPress/ALL ACTION Prinzessin Diana bei einem Charity-Besuch im Lighthouse-Hospiz London im Oktober 1996

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Welt-AIDS-Tag 2017 in Nottingham

ActionPress/SIPA PRESS Prinzessin Diana im April 1987 im Middlesex Hospital

