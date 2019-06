Da hatte jemand Grund zur Freude! Am Montagabend fand das große Prominenten-Special von Wer wird Millionär statt. Neben Tim Mälzer (48), Smudo (51) und Beachvolleyballer Julius Brink (36) nahm auch Sophia Thomalla (29) auf dem Ratestuhl Platz und erspielte am Ende 125.000 Euro! Der stolze Gewinn war jedoch nicht das Einzige, was die Schauspielerin jubeln ließ: Im Netz freute sie sich nun auch über die hervorragenden Einschaltquoten der Sendung.

Auf Instagram ließ die 29-Jährige zunächst ihren Abend im "Wer wird Millionär"-Studio mit Günther Jauch (62) noch einmal Revue passieren – und machte dabei augenzwinkernd deutlich, dass sie auf eine weitere Raterunde erst einmal verzichten kann: "Vielen Dank an RTL für die Einladung und die Chance, so viel Geld spenden zu dürfen. Aber ich komme (vorerst) nicht wieder", schrieb das Model und untermalte seinen letzten Satz mit einem Lach-Emoji. Doch nicht nur die Gewinnsumme, sondern auch die hohe Zahl der TV-Beobachter waren für die gebürtige Berlinerin offenbar ein Grund zum Feiern: "Vielen Dank an alle Zuschauer, Quote war mit 21 Prozent Marktanteil gigantisch. Darauf einen Schnaps."

Tatsächlich sei die Quiz-Show die reichweitenstärkste Sendung des Tages gewesen, berichtete Quotenmeter: Insgesamt verfolgten ganze 5,34 Millionen Menschen die Show verfolgt. Somit erreichte das Format tatsächlich die von Sophia erwähnten 21 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Das letzte Prominenten-Special erreichte "nur" 17,7 Prozent Marktanteil.

Getty Images Sophia Thomalla, Schauspielerin

ActionPress Sophia Thomalla beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär"

ActionPress Sophia Thomalla bei der "PLACE TO B Berlinale Party", 2019

