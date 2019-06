Peinliche Panne bei Taylor Swifts (29) Merchandise! Die Sängerin startet mit ihrer neuen Single "Me!" gerade wieder richtig durch. Nach einer zweijährigen Schaffenspause stürmt sie zurzeit aber nicht nur die Charts, sondern auch die Modeläden. Passend zu ihrem neuen Lied brachte TayTay auch T-Shirts mit Songtexten darauf auf den Markt. Das einzige Problem: Auf Taylors Shirts hat sich ein krasser Rechtschreibfehler eingeschlichen!

Die Fanartikel waren bereits einen ganzen Monat lang im Verkauf, bis einem Twitter-User der Tippfehler aufgefallen ist. Das Shirt trägt die Textzeile "You're the only one of you, baby that's the fun of you", was übersetzt so viel heißt wie: "Du bist einzigartig, Baby das ist das Tolle an dir." Leider steht auf den Oberteilen allerdings nicht "You're", sondern "Your'e". Mittlerweile haben die meisten Fans ihr Exemplar noch einmal genauer unter die Lupe genommen, stellten dabei aber fest, dass der Fehler nicht auf allen Shirts zu finden ist: Auf der Crop-Top-Variante war die Rechtschreibprüfung offenbar erfolgreicher.

Dieser Umstand macht einigen Taylor-Fans nun wiederum große Hoffnungen: Da der Fehler nicht auf allen Shirts zu finden ist, spekulieren einige User im Netz, dass das Ganze Absicht sein könnte. Sie vermuten, dass die Fans mit einem fehlerhaften Oberteil ein Treffen mit Taylor gewonnen haben könnten. Ob das tatsächlich stimmt? Die Musikerin selbst hat sich zu dem Rechtschreib-Fiasko bisher jedenfalls noch nicht geäußert.

