Da hat sich aber jemand herausgeputzt! Am Donnerstag wurde in Schweden der Nationalfeiertag begangen – bereits seit 1983 wird dieser aufgrund einer Verfassungsreform traditionell am 6. Juni gefeiert. Selbstverständlich zeigte sich auch die schwedische Königsfamilie im Rahmen der Feierlichkeiten. Doch weder Prinz Daniel (45) noch Kronprinzessin Viktoria (41) konnten die Aufmerksamkeit so wirklich auf sich ziehen: Ihr kleiner Sohn Oscar (3) stahl in seinem kleinen Mini-Anzug allen die Show!

Der Dritte der schwedischen Thronfolge trug an dem Feiertag nahezu das gleiche Outfit wie sein Vater Daniel: Beide präsentierten sich in einem dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und gepunkteter Krawatte. Die drei weiblichen Personen der Familie zeigten sich ebenfalls im Partner-Look: Die Kronprinzessin sowie ihre Tochter Estelle (7) und Schwester Madeleine (36) trugen eine weiße Bluse und darüber ein blau-gelbes Gewand – und repräsentierten somit die Nationalfarben Schwedens.

Keiner der Royals verzückte jedoch so sehr, wie der kleine Oscar. Dabei war es gar nicht das erste Mal, dass der kleine Prinz in einem Anzug zu sehen war. Zum 73. Geburtstag seines Opas hatte er sich ebenfalls schick gemacht – damals hatte der Dreijährige sogar gut gelaunt Küsschen an seine Mama verteilt.

Instagram / kungahuset Prinz Oscar von Schweden

ActionPress Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Prinzessin Madeleine und Prinz Oscar

ActionPress König Carl Gustaf mit einigen Mitgliedern der schwedischen Königsfamilie auf seinem Geburtstag

