Seit dem 1. Juni ist Barbara Meier (32) offiziell die Ehefrau von Klemens Hallmann. An diesem Tag gab sich das Brautpaar bei einer spektakulären Trauung in Venedig das Jawort – vor den Augen zahlreicher VIP-Gäste, wie etwa Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71) und TV-Beauty Sylvie Meis (41). Die Laufstegschönheit hat an diesem Tag zwar den Nachnamen ihres Schatzes angenommen, in ihrem Beruf will sie jedoch weiter ihren alten Namen behalten. Nun trägt die Schauspielerin aber ganz stolz eine neue Kette mit dem Familiennamen ihres Mannes!

Auf Instagram teilte Barbara ein heißes Bikini-Selfie von sich. Darauf trägt die Beauty zwei goldene Ketten mit Buchstabenanhängern um ihren Hals – mit einem B für Barbara und einem H für Hallmann. Dazu verriet das Model in seiner Bildunterschrift seinen derzeitigen Gefühlszustand ganz schlicht mit dem Hashtag #happywife (zu Deutsch: #glücklicheehefrau). Bei Barbaras Fans kam der Schmuck bestens an. "Die Halskette ist voll schön. Steht dir", kommentierte beispielsweise eine Followerin den Beitrag.

Derzeit verbringt Barbara mit ihrem Klemens ein paar Tage in Italien auf der Insel Capri. Von dort meldete sich die Rothaarige kürzlich mit einem Liebes-Update in ihrer Story zu Wort. "Ich bin unglaublich glücklich, ich schwebe immer noch auf rosa Wolken. Es war ein wahnsinnig schönes Fest, weil alle Menschen, die uns wirklich wichtig sind, die uns am Herzen liegen, waren dabei", offenbarte die Beauty überglücklich.

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2019 auf Capri

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

Action Press / SIPA PRESS Barbara Meier im Mai 2019 in Cap d'Antibes

