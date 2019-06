Was für ein süßes Liebesgeständnis! Nachdem Fans es schon lange vermutet hatten, hat Schauspielerin Bella Thorne (21) vor Kurzem offiziell die Beziehung zu ihrem Benjamin (25) bestätigt. Dass die beiden gerade richtig happy sind, zeigte schon ein heißes Knutsch-Bild, das der italienische Sänger kürzlich auf seinem Social-Media-Account teilte. Jetzt schwärmt auch Bella in einem Interview in den höchsten Tönen von dem 25-Jährigen.

"Ben ist ein ganz Lieber! Und ihn über FaceTime zu sehen, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht", erklärt die Rothaarige gegenüber People. Da ihr Freund in Italien zu Hause ist, während sie weiterhin in den USA ihren Lebensmittelpunkt hat, führt das Paar eine Fernbeziehung. Trotz 6.000 Kilometer Entfernung scheint die Schauspielerin total happy und ganz verrückt nach ihrem Ben zu sein.

Dass der Filmstar jetzt so offen über die Beziehung spricht, war zuerst aber gar nicht so geplant gewesen – vor allem aufgrund der gerade erst verkündeten Trennung von Ex-Freund Mod Sun. Sie habe sich aber nicht weiter verstecken wollen, da die Paparazzi es sowieso früher oder später herausgefunden hätten, erklärt Bella im Gespräch.

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo und Bella Thorne

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo im April 2019

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Sängerin und Schauspielerin

