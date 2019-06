Im großen Germany's next Topmodel-Finale kam es zu einem spannenden Zweikampf! Sayana und Simone standen sich auf dem Laufsteg ein letztes Mal gegenüber – doch am Ende krönte Modelmama Heidi Klum (46) nur eine zur Siegerin. Simi setzte sich gegen ihre Konkurrentin durch. Sayana gönnt der 21-Jährigen die Goldmedaille – schließlich hat sie bis zuletzt gute Leistungen gebracht. Auch fernab der GNTM-Kulisse verstehen sich die Models – und haben sogar noch Kontakt!

"Also, wir schreiben nicht jeden Tag, aber sie kommentiert zum Beispiel meine Bilder oder ich kommentiere ihre Bilder – so einen Kontakt halt", erzählt die Düsseldorferin mit indischen Wurzeln im Promiflash-Interview. Von Neid oder Zickereien keine Spur. "Wir haben uns ja auch in der Show relativ gut verstanden, deswegen – wieso auch?", betont Sayana.

Die turbulente Zeit in der Castingshow habe die 20-Jährige eh längst verarbeitet. "Es hat schon noch das Wochenende gebraucht, um runterzukommen und noch mal abzuschalten und zu realisieren: 'Okay, du hattest gerade ein krasses Finale hinter dir'", gibt sie gegenüber Promiflash zu.

Getty Images Sayana beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Instagram / simone.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Simone

ActionPress Sayana mit ihrem Freund Prash

